A resposta barulhenta de Lula para Bolsonaro

O ex-presidente Lula subiu o tom contra Jair Bolsonaro, após o presidente lançar sua pré-candidatura à reeleição em um evento em que atacou a esquerda, o PT, Lula e diz estar travando uma luta do bem contra o mal.

No dia seguinte, o petista fez questão de responder no evento do centenário do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, no Rio de Janeiro, reduto eleitoral mais importante do Bolsonarismo.

“Esse fascista que está governando esse país não só não fez nada pelo povo brasileiro, como destruiu as instituições que nós criamos e os programas sociais. O cara nunca se reuniu com os sindicatos, com os trabalhadores, com as mulheres. Esse cara só se reúne com os milicianos dele”, afirmou Lula.

Sim, o ex-presidente já havia subido o tom contra Bolsonaro em algumas ocasiões, mas deste modo, atacando uma das principais fragilidades da campanha do atual presidente – a dificuldade de conquistar o voto feminino – no berço político de Bolsonaro, abre um novo capítulo.

Lula fez questão de fazer o ataque um dia depois do lançamento da pré-campanha de Bolsonaro, que desafiou uma Justiça Eleitoral tímida – aliás, acovardada agora somente em relação a ele, presidente – vide o estranho caso do Lollapalooza.

O petista ainda afirmou que Bolsonaro é um “psicopata”. “Esse comportamento de psicopata dele temos que mudar, porque esse povo não gosta de ódio e mentira. São sete mentiras por dia, segundo os jornais”, disse.

Como você pode ver, leitor, Lula até citou os jornais, que o PT e ele tanto criticam, ao partir para o ataque ou… contra-ataque. Depende do ponto de vista.