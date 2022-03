Frase do dia

“O fascista que está governando esse país não só não fez nada pelo povo brasileiro, como destruiu as instituições que nós criamos e os programas sociais. O cara nunca se reuniu com os sindicatos, com os trabalhadores, com as mulheres. Esse cara só se reúne com os milicianos dele” (Lula, ex-presidente, em evento que comemorou o centenário do PCdoB, um dos partidos que já declararam apoio ao petista em 2022. Além de chamar Jair Bolsonaro de fascista e miliciano, e atacar uma das principais fragilidades da campanha do atual presidente – a dificuldade de conquistar o voto feminino -, Lula afirmou que ele tem um “comportamento de psicopata”, numa clara resposta ao lançamento da pré-campanha de Bolsonaro)