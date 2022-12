A primeira grande vitória política de Lula 

Depois da decisão sobre o Bolsa Família dada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi a vez de Lula ter sua primeira vitória política trazida pelas mãos de outro ministro da Suprema Corte.

Dessa vez, Ricardo Lewandowski foi o responsável por definir a maioria no julgamento do STF que declarou inconstitucional o chamado orçamento secreto. O placar terminou em 6 a 5, com o voto decisivo de Lewandowski.

Como a coluna adiantou ainda em novembro, Lula preferia que a decisão sobre o orçamento secreto fosse tomada pelo STF.

Abertamente a favor da continuidade dessas emendas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já havia deixado claro que lutaria pela manutenção das chamadas emendas do relator.

Lula, por sua vez, se posicionou contra o orçamento secreto durante sua campanha e poderia gerar um desgaste se tivesse que decidir sobre a questão.

Continua após a publicidade

Se o presidente eleito decidisse apoiar a manutenção do orçamento secreto, decepcionaria seus eleitores e agradaria Lira. Se fosse contra as emendas, criaria um conflito com o presidente da Câmara, mas agradaria os eleitores cumprindo com suas declarações de campanha.

Acontece que, graças ao STF, Lula não vai precisar escolher nenhum dos dois caminhos. O presidente eleito poderá colocar na conta dos ministros a decisão e ficará livre de atritos sobre o assunto.

A coluna também já havia adiantado que o STF formaria a maioria contra o orçamento secreto. O voto de Rosa Weber foi curto e direto e a maior parte dos ministros acompanhou o entendimento da relatora, que hoje preside à corte.

Lula mal comemorou a primeira vitória política e já está prestes a comemorar a segunda. Nesta terça, 20, os deputados se reúnem para votar a PEC da Transição. A expectativa, até então, é de que o texto seja aprovado sem problemas.

Resta saber se a insatisfação de Lira com a decisão de hoje do STF poderá impactar negativamente na aprovação da proposta mais importante para o início do governo Lula.

Continua após a publicidade