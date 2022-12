A dupla vitória de Lula e a nova ajuda do STF

Quando Lula criou o Bolsa Família, durante o seu primeiro ano como Presidente da República, em 2003, o petista já sabia que aquele seria um programa de inclusão social que mudaria fortemente a realidade brasileira.

De fato, o Bolsa Família tornou-se uma das referências dos governos petistas e foi um dos responsáveis pelo presidente deixar o cargo em 2010 com 87% de aprovação.

Agora, prestes a iniciar seu terceiro mandato, Lula aposta mais uma vez no Bolsa Família para transformar a realidade dos brasileiros.

E o presidente eleito já teve duas importantes vitórias em relação ao programa social.

Primeiro, a PEC da Transição já aprovada pelo Senado e prestes a ser aprovada na Câmara. Os deputados devem votar a proposta nesta terça, 20, e tudo indica que o texto será aprovado, ajudando o novo governo a bancar o Bolsa Família no valor de R$ 600.

A segunda vitória de Lula veio neste domingo, 18, com uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que permite que recursos destinados ao pagamento de programas sociais de combate à pobreza e à extrema pobreza fiquem fora do teto de gastos.

A decisão de Gilmar é importante porque tira do novo governo a obrigação de aprovar a PEC para bancar o Bolsa Família, embora a aprovação seja bem provável, e também porque mostra mais um movimento de Gilmar em direção a Lula.

Gilmar Mendes é atualmente o decano do STF, ou seja, o ministro mais antigo da Corte. Ter um bom relacionamento com o magistrado é importante para Lula porque facilita o diálogo entre os Poderes.

Além disso, a aproximação entre o ministro e o presidente eleito reforça o fim de um passado no qual Gilmar foi algoz do PT.

Em 2016, Gilmar foi o responsável por suspender a nomeação de Lula como ministro do governo Dilma. Na época, o Gilmar viu na nomeação a intenção de Lula em fraudar as investigações sobre ele na Operação Lava Jato.

Tempos depois, Gilmar Mendes passou a criticar a Lava Jato e foi peça fundamental na anulação das condenações de Lula.

Desde aquela época, o ministro vem fazendo um movimento de reaproximação do petista.

Mas Lula tem muitos motivos para estar otimista. O presidente eleito já deixou claro que vai priorizar a questão social. As duas vitórias em relação ao Bolsa Família são um ótimo começo na realização desse objetivo.