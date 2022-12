STF forma maioria para considerar orçamento secreto inconstitucional

O Supremo Tribunal Federal retomou nesta segunda-feira, 19, o julgamento das ações que questionam a constitucionalidade das emendas do relator do Orçamento, conhecidas como orçamento secreto, com o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ele acompanhou a relatora, Rosa Weber, votando pela inconstitucionalidade das emendas do relator. Com isso, já há maioria de seis votos nesse sentido.

As verbas do orçamento secreto hoje são distribuídas sem seguir critérios técnicos e transparentes e sem divulgar o nome do parlamentar que indicou a destinação dos recursos. Além de Rosa e Lewandowski, votaram pela inconstitucionalidade desse tipo de emenda os ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Já os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli votaram, com algumas diferenças entre si, pela possibilidade de essas emendas continuarem existindo, mas com novas regras — que incluem transparência na divulgação do nome do parlamentar responsável pela indicação, limite de valores, distribuição igualitária entre os congressistas e obediência a alguns critérios técnicos. O último a votar é o ministro Gilmar Mendes.

Lewandowski afirmou em seu voto que, mesmo com as mudanças que o Congresso promoveu na execução das emendas do relator, os vícios continuam existindo. Segundo o magistrado, essas emendas — que não têm previsão constitucional, diferentemente das emendas individuais e de bancada — deixam o chefe do Executivo alheio à alocação do orçamento. Com isso, ocorre uma precarização do planejamento estratégico dos gastos e a perda de eficiência, “em detrimento do interesse público”.