Semblante triste de Ben Affleck vira meme – porém, o assunto é sério

Um vídeo com 22 milhões de visualizações no YouTube, intitulado Sad Affleck (Affleck triste, em português), mostra o trecho de uma entrevista de Ben Affleck e Henry Cavill, então Batman e Superman no cinema. Em determinado ponto, enquanto Cavill fala, o vídeo foca em Affleck com o rosto triste – ao fundo, a montagem adiciona a canção melancólica The Sound Of Silence, de Simon & Garfunkel. O vídeo em questão, de 2016, foi tirado do ar, mas, claro, foi replicado em diversos outros também com milhões de visualizações. O meme “Sad Affleck”, que motivou diversas piadas usando o semblante cabisbaixo do ator de 50 anos, tomou as redes sociais desde então – e ganhou um novo reforço esta semana, com a presença do americano no Grammy.

Ao lado da esposa, a cantora Jennifer Lopez, Affleck aparece em várias fotos e vídeos com o mesmo semblante anestesiado – em determinado momento, protagoniza um rápido vídeo em que diz algo ao ouvido da esposa, e leva uma bronca. As piadas se proliferaram – algumas boas, aliás. “Eu quando estou com fome”, diz a legenda de uma, juntamente com a imagem do ator. Affleck, claro, poderia estar de fato com fome, ou entediado, ou apenas sem vontade de estar ali, mas é curiosa a feição apática de um homem acostumado ao meio das celebridades – logo, aos excessos de câmeras ao redor, demandando sorrisos e simpatia.

Como celebridade já calejada, Affleck também experimentou, recentemente, a queda do costumeiro altos e baixos da profissão em Hollywood. Foi criticado por sua atuação como Batman, voltou para uma clínica de reabilitação para enfrentar o alcoolismo, lidou com um divórcio deveras público e acabou escanteado pelos estúdios. Nos dois últimos anos, abraçou o caminho da redenção com uma alta dose de sinceridade. Afirmou que toma antidepressivos desde os 26 anos e que sofre de compulsão alimentar e vício em jogo, além do álcool. O alcoolismo, aliás, foi a gota d’água que colocou fim a seu casamento com a atriz Jennifer Garner, em 2018, com quem tem três filhos. Na época, também caiu na malha fina do MeToo, acusado de tratar de forma inapropriada uma colega de trabalho – caso que ele admitiu e pediu desculpas.

De lá para cá, Affleck vem galgando seu caminho de volta – mas, como provam os vídeos do Grammy, sem muita risadinha forçada. Ele se casou com J.Lo, sua ex-noiva, e atualmente se dedica a mais um filme como diretor com seu melhor amigo, Matt Damon, no protagonismo. Que o galã volte, em breve, a esboçar mais sorrisos (e sinceros) em seus próximos projetos.