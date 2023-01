Jennifer Lopez explica por que gosta tanto de filmes com casamentos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Quem gosta de comédias românticas provavelmente já viu algum filme do gênero com a atriz e cantora Jennifer Lopez – e são grandes as chances de que ela tenha usado um vestido de noiva em alguma cena. Ela volta ao look no longa Casamento Armado, que acaba de chegar ao Prime Video, da Amazon. Na trama, Darcy (vivida por Jennifer) se prepara para a união com o noivo, interpretado por Josh Duhamel, em uma ilha nas Filipinas. Os dilemas típicos de festas de casamento ganham um elemento a mais: piratas invadem o local para roubar um dos convidados ricaços.

O elenco conta ainda com a presença da brasileira Sônia Braga e da atriz Jennifer Coolidge, veterana da comédia que recentemente ganhou novo fôlego na carreira ao se destacar na série The White Lotus. Jennifer Lopez e Josh Duhamel falaram com a editora de cultura de VEJA Raquel Carneiro sobre o filme. Confira o vídeo: