Novo filme dos amigos Ben Affleck e Matt Damon promete causar comoção

A dupla Ben Affleck e Matt Damon está de volta. Os amigos, que já conduziram juntos filmes premiados, como Gênio Indomável (1997), retomaram a parceria para o longa Air, que acaba de ganhar o primeiro trailer. A produção é dirigida por Affleck, que participa do elenco, e estrelada por Matt Damon na pele do comerciante Sonny Vaccaro, homem que apostou suas fichas em Michael Jordan quando ele era um iniciante, nos anos 80, antes de se tornar a grande estrela do basquete mundial. Então vendedor da Nike, Vaccaro desenvolveu o modelo de negócio que associa um produto a uma personalidade – hoje amplamente usado por diversas celebridades e influenciadores. Na época, ele foi o responsável pela criação do famoso tênis Air Jordan. A produção ainda conta com Viola Davis como a mãe de Jordan.

O filme é mais um de Affleck para a Amazon Studios – nos últimos anos, ele fez com a empresa os longas Águas Profundas, O Caminho de Volta e Bar Doce Lar. A plataforma se tornou um espaço para o ator, que andava em baixa, se recuperar e apostar nas tramas que o interessam após sua incursão infeliz no universo do Batman. Air estreia nos cinemas americanos em abril e ainda não há data confirmada para chegar ao Brasil. Confira abaixo o trailer:

