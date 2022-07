O casamento para lá de inusitado de Jennifer Lopez e Ben Affleck

Entre idas e vindas, o casal Ben Affleck e Jennifer Lopez oficializou a relação em um casamento inusitado neste fim de semana. “Voamos para Las Vegas para selar nossa união e ficamos na fila com quatro outros casais, todos seguindo a mesma jornada até a capital dos casamentos no mundo”, afirmou a cantora em um comunicado. “Foi a melhor noite das nossas vidas”.

O casamento é um novo episódio da relação que data do início dos anos 2000 entre o ator e a cantora. “Conseguimos. O amor é bonito, bondoso e paciente. Vinte anos de paciência”, disse ela. Ainda segundo Jennifer, os dois chegaram atrasados na capela que ficou aberta por alguns minutos a mais para que eles pudessem se casar. Os pombinhos ainda fizeram um ensaio de fotos amador no local, com direito a um cadillac rosa no cenário. “No fim, foi um casamento melhor do que esperávamos”, disse ela.

O romance começou no set da comédia Contato de Risco, estrelada por ambos e lançada em 2003. No mesmo ano, os dois ficaram noivos, mas adiaram a data de casamento. Segundo eles, o relacionamento estava sendo afetado por uma “atenção excessiva da mídia”. O noivado não vingou e eles se separaram. Affleck então se casou com a atriz Jennifer Garner, enquanto Lopez se casou com o cantor Marc Anthony. Após seus respectivos divórcios, os dois se envolveram com outras pessoas até voltarem em 2021. “Nunca imaginamos que ficaríamos juntos de novo”, disse a cantora em uma entrevista.