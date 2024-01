Oscar 2024: onde assistir aos filmes indicados ao maior prêmio do cinema

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após o anúncio dos indicados ao Oscar de 2024, chegou a hora de assistir aos filmes. Para facilitar a vida dos espectadores, apontamos a seguir onde os títulos estão disponíveis, seja no streaming ou no cinema. A cerimônia de entrega das estatuetas acontece em 10 de março, a partir das 20h, e será apresentada por Jimmy Kimmel mais uma vez.

Assassinos da Lua das Flores

Onde assistir: Apple TV+

Barbie

Onde assistir: HBO Max

Os Rejeitados

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas

Continua após a publicidade

Oppenheimer

Onde assistir: Plataformas de aluguel digital e em cartaz nos cinemas nas salas Imax

Maestro

Onde assistir: Netflix

Continua após a publicidade

Nyad

Onde assistir: Netflix

Pobres Criaturas

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 1º de fevereiro

Zona de Interesse

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 15 de fevereiro

Continua após a publicidade

Segredos de Um Escândalo

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas e no Mubi

A Cor Púrpura

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 8 de fevereiro

Continua após a publicidade

Anatomia de Uma Queda

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 22 de fevereiro

Vidas Passadas

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas

Rustin

Onde assistir: Netflix

Continua após a publicidade

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Onde assistir: Disney +

Sociedade da Neve

Onde assistir: Netflix

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Onde assistir: HBO Max

Elementos

Onde assistir: Disney +

Napoleão

Onde assistir: Disponível para aluguel nas plataformas de streaming e em breve para assinantes da Apple TV+

Resistência

Onde assistir: Star+

Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1

Onde assistir: Amazon Prime Video

Guardiões da Galáxia – Vol. 3

Onde assistir: Disney+

El Conde

Onde assistir: Netflix

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial