Oscar 2024: confira a lista completa de indicados ao prêmio do cinema

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou na manhã desta terça-feira, 23, os indicados ao Oscar 2024. Como esperado, Oppenheimer liderou a lista de indicações com 13 menções ao maior prêmio de Hollywood, incluindo as principais categorias, de melhor filme, direção (Christopher Nolan) e ator (Cillian Murphy). O filme é seguido por Pobres Criaturas, que concorre em 11 categorias, e Assassinos da Lua das Flores, que pode levar 10 estatuetas.

A lista foi anunciada pelos atores Jack Quaid e Zazie Beetz. A cerimônia de entrega das estatuetas acontece em 10 de março, a partir das 20h, e será apresentada por Jimmy Kimmel mais uma vez.

Confira a lista completa:

Melhor filme

American Fiction

Anatomia de uma Queda

Assassinos da Lua das Flores

Barbie

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Os Rejeitados

Vidas Passadas

Zona de Interesse

Melhor diretor

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Martin Scorsese por Assassinos da Lua das Flores

Yorgos Lanthimos, por Pobres Criaturas

Justine Triet, por Anatomia de uma Queda

Jonathan Glazer, por Zona de Interesse

Melhor ator

Cillian Murphy, por Oppenheimer

Paul Giamatti, por Os Rejeitados

Bradley Cooper, por Maestro

Jeffrey Wright, por American Fiction

Colman Domingo, por Rustin

Melhor atriz

Emma Stone, por Pobres Criaturas

Lily Gladstone, por Assassinos da Lua das Flores

Carey Mulligan, por Maestro

Sandra Huller, por Anatomia de Uma Queda

Annete Bening, por Nyad

Melhor ator coadjuvante

Robert Downwey Jr., por Oppenheimer

Ryan Gosling, por Barbie

Mark Ruffalo, por Pobres Criaturas

Robert De Niro, por Assassinos da Lua das Flores

Sterling K. Brown, por American Fiction

Melhor atriz coadjuvante

Da’Vine Joy Randolph, por Os Rejeitados

Emily Blunt, por Oppenheimer

Jodie Foster, por Nyad

Danielle Brooks, por A Cor Púrpura

America Ferrera, por Barbie

Roteiro adaptado

Oppenheimer

Barbie

Pobres Criaturas

American Fiction

Zona de Interesse

Roteiro original

Os Rejeitados

Vidas Passadas

Anatomia de Uma Queda

Maestro

Segredos de Um Escândalo

Canção original

The Fire Inside, de Flaming Hot

I’m Just Ken, de Barbie

It Never Went Away, de American Simphony

Wahzhazhe (A Song for My People), de Assassinos da Lua das Flores

What was I Made for, de Barbie

Trilha sonora original

American Fiction, de Laura Karpman

Indiana Jones and the Dial of Destiny, John Williams

Assassinos da Lua das Flores, de Robbie Robertison

Oppenheimer, de Ludwig Göransson

Pobres Criaturas, Jerskin Fendrix

Documentário

Bobi Wine: The People’s President

20 Days in Mariupol

To Kill a Tiger

Four Daughters

The Eternal Memory

Documentário em curta-metragem

The ABC’s of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Las Repair Shop

Nai Nai & Wài Pó

Filme internacional

Zona de Interesse, de Jonathan Glazer (Reino Unido)

The Teacher’s Lounge, de İlker Çatak (Alemanha)

A Sociedade da Neve, de J.A. Bayona (Espanha)

Perfect Days, de Win Wenders (Japão)

Io Capitano, de Matteo Garrone (Itália)

Animação

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

O Menino e a Garça

Elementos

Nimona

Robot Dreams

Figurino

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Maquiagem e cabelo

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Sociedade da Neve

Curta de ficção

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Curta de animação

Letter to a Pig

Ninety-five Senses

Our Uniform

Pachuderme

War is Over! Inspired by the music of John and Yoko

Design de produção

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Montagem

Anatomia de uma Queda

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor edição de som

Resistência

Maestro

Missão: Impossível – Acerto De Contas Parte 1

Oppenheimer

Zona de Interesse

Efeitos visuais

Resistência

Godzilla Minnus One

Guardians of The Galaxy: Vol 3

Missão: Impossível – Acerto De Contas Parte 1

Napoleão

Fotografia

El Conde

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

