Onde assistir aos filmes vencedores do Oscar 2023

Aconteceu neste domingo, 12, a cerimônia da 95ª edição do Oscar. Boa parte dos filmes que faturaram a estatueta mais cobiçada do cinema já chegaram ao Brasil e estão nos cinemas e em plataformas de streaming. Confira a seguir onde assistir os principais longas premiados, principalmente Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, grande vencedor da noite com sete estatuetas –havia sido indicado a onze categorias.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Vencedor nas categorias: Melhor filme, melhor diretor, melhor atriz (Michelle Yeoh), melhor ator coadjuvante (Ke Huy Quan), melhor atriz coadjuvante (Jamie Lee Curtis –também concorria com Stephanie Hsu), roteiro original e montagem

Onde assistir: Nos cinemas; em plataformas de aluguel como Now; e no Prime Video, da Amazon.

A Baleia

Vencedor nas categorias: Melhor ator (Brendan Fraser) e maquiagem e cabelo

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas

Avatar: O Caminho da Água

Vencedor na categoria: Melhores efeitos visuais

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas

Entre Mulheres

Vencedor na categoria: Melhor roteiro adaptado

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas

Top Gun: Maverick

Vencedor nas categorias: melhor edição de som

Onde assistir: Paramount+

Nada de Novo no Front

Vencedor nas categorias: Melhor filme internacional, fotografia, melhor direção de arte e trilha sonora original

Onde assistir: Netflix

Pinóquio por Guilhermo del Toro

Vencedor na categoria: Melhor animação

Onde assistir: Netflix

RRR

Vencedor na categoria: Melhor canção original, por Naatu Naattu

Onde assistir: Netflix

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Vencedor na categoria: figurino

Onde assistir: Disney+

Navalny

Vencedor na categoria: Documentário

Onde assistir: HBO Max