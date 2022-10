‘Nada de Novo no Front’ expõe desilusão de soldado alemão na I Guerra

Nada de Novo no Front (em cartaz e disponível na Netflix a partir de sexta-feira 4) Paul (Felix Kammerer) é um jovem alemão deslumbrado com o discurso nacionalista do Exército. Ele falsifica a assinatura dos pais e se alista para o confronto contra a França, na região que abrigou o trágico fronte ocidental da I Guerra. O entusiasmo acaba no minuto em que ele chega à trincheira e vê a morte por todos os lados. A jornada de Paul é narrada pelo clássico livro de mesmo nome do autor alemão Erich Maria Remarque, de 1928. Neste novo filme, a primeira adaptação feita pelos alemães — Hollywood fez sua versão em 1930, que ganhou o Oscar —, a glamorização da guerra, a manipulação feita pelos poderosos e a inutilidade do confronto são apresentadas de forma impactante. Mais de 100 anos depois do conflito que limou 20 milhões de vidas, a história continua assustadoramente atual.