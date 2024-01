O recado de Barack Obama a indicado ao Oscar de melhor ator

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator Colman Domingo recebeu sua primeira indicação ao Oscar na última segunda-feira, 22 de janeiro, por interpretar o ativista Bayard Rustin em Rustin, filme original da Netflix sobre a figura que orquestrou a Marcha sobre Washington por direitos civis, apesar dos desafios impostos pelo racismo e pela homofobia da época. Pouco comentado, o filme carregava uma arma secreta para chegar ao pódio da premiação: a produtora Higher Ground, criada por Barack e Michelle Obama, de quem o astro aguardava uma ligação após conquistar a vaga. Em entrevista ao portal Variety, Domingo disse que o ex-presidente americano o parabenizou em uma breve conversa, dizendo: “Colman! Parabéns! Aproveite o momento, saboreie cada passo disso. É algo maravilhoso. Se divirta”.

O notório casal da política americana também esteve por trás do hit O Mundo Depois de Nós, distopia protagonizada por Julia Roberts, em que duas famílias devem se unir para tentar compreender e sobreviver a uma série de acontecimentos apocalípticos. Já outro filme com produção da dupla indicado ao Oscar é American Symphony, documentário sobre o processo criativo do músico Jon Batiste em meio ao tratamento de câncer da esposa, a escritora Suleika Jaouad. A obra concorre à categoria de melhor canção original por It Never Went Away, serenata composta por Batiste e Dan Wilson, da banda Semisonic.

Onde assistir ao Oscar 2024

A cerimônia do Oscar acontecerá no dia 10 de março em Los Angeles e será transmitida ao vivo no Brasil pelo canal TNT e pelo streaming HBO Max. Os filmes mais indicados são Oppenheimer, em 13 categorias, e Pobres Criaturas, presente em 11. Confira a lista completa aqui.

