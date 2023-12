Filmes, livros e músicas: os favoritos de 2023 de Barack Obama

Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, manteve sua tradição de elencar seus filmes, músicas e livros favoritos do ano. Nas listas de 2023, o político fez questão de exaltar filmes feitos por sua produtora, a Higher Ground, responsável pelo hit da Netflix O Mundo Depois de Nós — que é adaptação de um livro homônimo, além de músicas como America Has a Problem, parceria de Beyoncé com o rapper Kendrick Lamar. Fenômenos mais pop, como Barbie e Taylor Swift, ficaram de fora das listas.

Filmes

“No início deste ano, escritores e atores entraram em greve para defender melhores condições de trabalho e proteções. Isso levou a mudanças importantes que transformarão a indústria para melhor. Aqui estão alguns filmes que refletem seu trabalho árduo ao longo do ano”, escreveu Obama na legenda da publicação sobre filmes. Em seu top 3 particular, ele elencou Rustin, filme sobre Bayard Rustin, conselheiro de Martin Luther King Jr., seguido por O Mundo Depois de Nós e American Symphony, documentário sobre a saga de Jon Batiste de tentar compor uma sinfonia enquanto sua esposa passa por um tratamento contra o câncer — as três produções são da Higher Ground e estão disponíveis na Netflix. A lista também engloba Os Rejeitados, BlackBerry, Oppenheimer, American Fiction, Anatomia de Uma Queda, Monster, Vidas Passadas, AIR: A História Por Trás do Logo, Belas e Recatadas e Mil e Um.

Músicas

Na seleção musical se encontram algumas canções em espanhol, como TQG, hit de Karol G com Shakira, e La Bebe, de Peso Pluma e Yng Lvcas, além de faixas de pop, rap, reggaeton rock e R&B. Além do remix de America Has a Problem, de Lamar e Beyoncé, estão na lista: Cobra, de Megan Thee Stallion, Water, de Tyla; Crazy Love, de Rita Wilson e Keith Urban; Where You Are, de John Summit; I Remeber Everything, de Zack Bryan e Kacey Musgraves; Sprintes, de Dave e Central Cee, Since I Have a Lover, de 6LACK; Joiner, de Blondshell; Midnight Gospel, de Alé Araya e Joseph Chilliams; The Returner, de Allison Russell; Unavailable, de Davido e Musa Keys; My Love Mine All Mine, Mitski; Sittin’ On Top Of The World, de Burna Boy e Savage; Vampire Empire, de Big Thief; Younger & Dumber, de Indigo de Souza; Toxic Trait, de Stormzy e Fredo; Oh My Mama, Victoria Monet; Cast (Iron Skillet), de Jason Isbell and the 400 Unit; WY@, de Brent Fayaz; Amapiano, de Asake e Olamide; Lose Control, de Teddy Williams; Drink The River, de Gabe Lee; Road To Freedom, de Lenny Kravitz; It Never Went Away, de Jon Baptiste e Me & U, de Tems.

Livros

“Aqui estão os livros que gostei de ler. Se está à procura de um novo livro durante as férias, experimente um deles. E se puder, compre numa livraria independente ou veja-os na sua biblioteca local”, sugeriu Obama.

Confira a lista:

Poverty by America, de Matthew Desmond

King: A Life, de Jonathan Eig

All the Sinners Bleed, de S.A. Cosby

The Wager, de David Grann

The Heaven & Earth Grocery Store, de James Mcbride

The Maniac, de Benjamín Labatut

The Covenant Of Water, de Abraham Verghese

The Best Minds, de Jonathan Rosen

How To Say Babylon, de Safiya Sinclair

The Kingdom, The Power, And The Glory, de Tim Alberta

A Guerra Dos Chips, de Chris Miller

Some People Need Killing, de Patricia Evangelista

This Other Eden, de Paul Harding

The Vaster Wilds, de Lauren Groff

Humanly Possible, de Sarah Bakewell

