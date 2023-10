Como Barack Obama está por trás de thriller apocalíptico com Julia Roberts

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama dedica parte de seu tempo aos bastidores de obras audiovisuais desde 2018, quando fundou a produtora Higher Ground ao lado da esposa, Michelle. Agora, o par dá um novo passo na indústria cinematográfica com seu primeiro projeto de ficção: O Mundo Depois de Nós, chamativo também pelo elenco à frente das câmeras: Julia Roberts, Ethan Hawke, Kevin Bacon e Mahershala Ali.

Com estreia mundial marcada para 8 de dezembro na Netflix, o suspense acaba de ganhar seu primeiro teaser e acompanha um casal (Roberts e Hawke) que decide passar um final de semana com os filhos em uma luxuosa casa alugada. No meio da noite, porém, o dono da residência bate à porta com sua própria filha, buscando refúgio após o começo do apocalipse. Contidas no terreno, as famílias passam por desafios de confiança, paciência e sobrevivência.

O longa é baseado no livro homônimo, que Obama incluiu em sua lista anual de romances favoritos em 2021. Segundo o diretor e roteirista Sam Esmail — criador da premiada série Mr. Robot —, o político não ofereceu apenas a estrutura de sua produtora, como revisou o roteiro, dando dicas para tornar a narrativa mais realista. Em entrevista ao veículo Vanity Fair, Esmail disse: “Estava escrevendo ficção, tentando mantê-la o mais próxima possível da vida real, mas com exageros e dramatizações. Quando Obama leu o roteiro e disse que só alguns detalhes estavam equivocados, me assustei. Achei que estava muito mais distante da realidade”.

Além disso, o ex-presidente teria ajudado o autor a chegar em um tom menos pessimista: “Ele tinha muito a dizer sobre os personagens e a empatia que sentiríamos por eles. Obama é um grande amante de cinema, e estava dando sugestões como um fã do livro a fim de ver um ótimo filme”.

