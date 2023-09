Pedro Almodóvar desenha faroeste gay em ‘Estranha Forma de Vida’

Estranha Forma de Vida (Extraña Forma de Vida; Espanha/França; 2023. Em cartaz a partir de quinta-feira 14)

O xerife Jake (Ethan Hawke) investiga um assassinato quando se surpreende com a chegada de Silva (Pedro Pascal) ao condado. Há 25 anos, os caubóis tiveram dois meses de uma paixão tórrida que deixou marcas. O reencontro se desenrola de forma romântica, sensual e, enfim, violenta — itens comuns nos filmes de Pedro Almodóvar. No média-metragem de 31 minutos, o cineasta espanhol desenha um faroeste homoafetivo no qual família e paixão se sobrepõem às leis do início do século XIX. A exibição do filme nos cinemas vem seguida de uma entrevista com Almodóvar, na qual ele discorre sobre o gênero do faroeste, de John Ford à série Yellowstone, enquanto destrincha seu modo de fazer cinema. O diretor ainda descreve como daria continuidade à trama se fosse um longa — experiência que dá ao público a chance de imaginar um final alternativo guiado pelo espanhol.