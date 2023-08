As estrelas de Hollywood que doaram milhões de dólares em apoio à greve

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Na semana passada, foi anunciado que o ator Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, havia feito uma doação então histórica de sete dígitos à SAG-AFTRA Foundation — organização que presta assistência ao sindicato americano de atores. Seguindo o colega, outras estrelas do alto escalão de Hollywood atenderam ao pedido de ajuda da fundação, doando 1 milhão de dólares ou mais à causa. São elas George Clooney, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman, Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Ben Affleck, Ryan Reynolds, Blake Lively, Julia Roberts, Arnold Schwarzenegger, Meryl Streep e Oprah Winfrey. Nesta quarta-feira, 2, o presidente da organização, Courtney B. Vance, revelou uma arrecadação de mais de 15 milhões de dólares até o momento, que serão destinados ao programa de assistência financeira de emergência, para atender os membros do sindicato afetados pelo período de greve dos atores e roteiristas de Hollywood.

“A indústria do entretenimento está em crise e a SAG-AFTRA Foundation está atualmente processando mais de 30 vezes o número normal de pedidos de auxílio emergencial. Recebemos 400 inscrições apenas na semana passada”, disse Vance em um comunicado. “É um grande desafio, mas estamos determinados a enfrentar este momento.” Ele reconheceu que Dwayne Johnson foi essencial para dar fôlego ao início da campanha, e também reforçou seus agradecimentos a Meryl Streep e George Clooney, doadores de longa data e membros do Conselho de Atores da fundação — e que “compareceram com doações de 1 milhão de dólares, e-mails e muitos apelos à ação reunindo outros para doar generosamente”.

Meryl Streep divulgou um comunicado em que se diz orgulhosa dos colegas de profissão pela ajuda. “Lembro-me dos meus dias como garçonete, faxineira, datilógrafa, até mesmo do meu tempo na fila do desemprego. Nesta greve, tenho a sorte de poder apoiar aqueles que lutarão para enfrentar Golias. Permaneceremos fortes juntos contra essas corporações poderosas que estão empenhadas em tirar a humanidade, a dignidade humana, até mesmo o ser humano de nossa profissão”, afirmou a atriz. George Clooney também fez sua declaração. “Estamos prontos para voltar à mesa e fazer um acordo justo com a AMPTP [Aliança dos Produtores de Cinema e de Televisão, que representa os grandes estúdios, emissoras e plataformas de streaming]. Até lá, tenho orgulho de poder apoiar a fundação e meus colegas atores que podem estar sofrendo neste momento histórico”, reiterou o astro. “Já nos apoiamos nos ombros de nomes como Bette Davis e Jimmy Cagney, e agora é hora de nossa geração retribuir”.

A greve dos atores foi aprovada por unanimidade pelo conselho nacional do SAG (Screen Actors Guild) em 13 de julho. O sindicato estava há semanas em negociação com estúdios e streamings, mas nenhum acordo foi fechado. Com isso, os atores se juntaram aos roteiristas, que estão de braços cruzados desde 1º de maio. Em meio ao avanço do streaming na indústria e às mudanças propiciadas pela tecnologia, as categorias reivindicam, entre outras coisas, melhores remunerações, distribuição dos ganhos residuais e regulamentação do uso da inteligência artificial.

