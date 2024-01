Oscar: a reação dos indicados por ‘Barbie’ à esnobada a Margot Robbie

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Indicados ao Oscar 2024 nas categorias de ator e a atriz coadjuvante por Barbie, Ryan Gosling e America Ferrera comentaram recentemente a ausência de Greta Gerwig e Margot Robbie nos indicados a melhor direção e melhor atriz — e não ficaram nada contentes com a esnobada das colegas de produção.

Em um comunicado emitido logo após as indicações ao Oscar, Gosling atestou que “não existe Ken sem a Barbie”, e nem filme da Barbie sem Greta. “Nenhum reconhecimento seria possível para ninguém no filme sem o talento, coragem e genialidade delas. Dizer que estou decepcionado por elas não terem sido indicados em suas respectivas categorias seria um eufemismo”, declarou o ator, atestando que a dupla contrariou as probabilidades fazendo o público rir, chorar, impulsionando a cultura e fazendo história “com nada além de um par de bonecos sem alma, com pouca roupa e, felizmente, sem virilha”. Em um outro trecho da nota, Gosling se diz honrado pela própria indicação e parabeniza America Ferreira, também no pleito, mas volta a citar as colegas que ficaram de fora: “O trabalho delas deveria ser reconhecido junto com os outros merecidos indicados.”

Na disputa pela estatueta de atriz coadjuvante pelo desempenho como Glória, a mãe que se junta à filha e à Barbie de Margot para salvar a Barbielândia do domínio masculino, América Ferrera também se disse decepcionada com a Academia. “Greta fez quase tudo que um diretor poderia fazer para merecer isso a indicação. Ela criou esse mundo, pegou algo que não tinha valor para a maioria das pessoas e tornou em um fenômeno global. É decepcionante não vê-la nessa lista”, declarou ela, também destacando o papel da colega de elenco. “Uma das coisas sobre Margot como atriz é que ela faz tudo parecer fácil. Talvez as pessoas tenham se enganado ao pensar que o trabalho é fácil, mas Margot é uma mágica como atriz na frente da tela, e foi uma das honras da minha carreira poder testemunhar o desempenho incrível que ela teve. Ela traz o coração, humor, profundidade, alegria e diversão ao personagem. Pra mim, ela é uma mestra”.

