De Margot Robbie a ‘Saltburn’: os maiores esnobados do Oscar 2024

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou na manhã desta terça-feira, 23, os indicados ao Oscar 2024, com grande destaque para Oppenheimer — filme sobre o pai da bomba atômica — que pode faturar até 13 estatuetas da cerimônia que acontece em 10 de março, em Los Angeles. Já outros nomes chamativos ficaram de fora das indicações, como Margot Robbie, estrela de Barbie, e Saltburn, longa do Prime Video que tem repercutido muito nas redes sociais. Figurinha carimbada no Oscar, Leonardo DiCaprio — que concorrera em outras seis edições — também ficou de fora da categoria de melhor ator pelo trabalho em Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese.

Enquanto Margot Robbie foi escanteada, Ryan Gosling e America Ferrera foram indicados a melhor ator e atriz coadjuvante, respectivamente, por Barbie. Diretora do filme sobre a boneca mais famosa do mundo, Greta Gerwig não foi indicada, e a música da trilha sonora de Dua Lipa, Dance the Night, também ficou de fora — I’m Just Ken, cantada por Ryan Gosling, e What Was I Made For?, de Billie Elish, concorrem como melhor música original.

A única mulher a concorrer ao prêmio de melhor direção é Justine Triet, por Anatomia de Uma Queda. A francesa disputará com Jonathan Glazer (Zona de Interesse), Yorgos Lanthimos (Pobres Criaturas), Christopher Nolan (Oppenheimer) e Martin Scorsese (Assassinos da Lua das Flores).

Protagonizado por Barry Keoghan e dirigido por Emerald Fennell (de Bela Vingança), Saltburn não foi nomeado em nenhuma categoria, mas poderia ter conseguido uma vaga em melhor ator (Keoghan), melhor atriz coadjuvante (Rosamund Pike) e roteiro original.

Continua após a publicidade

A biografia Priscilla, que narra a história de Priscilla Presley e seu romance com Elvis pelo olhar da jovem não recebeu nenhuma menção ao prêmio. O longa é assinado pela cineasta Sofia Copolla.

Concorrendo em 11 categorias, Pobres Criaturas só perdeu a indicação de melhor ator coadjuvante de Willem Dafoe. Greta Lee e a diretora Celine Song, de Vidas Passadas, também foram esnobadas, mas o romance melancólico disputa as categorias de melhor filme e melhor roteiro original.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade