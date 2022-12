O que esperar da adaptação de ‘Dungeons & Dragons’ com elenco prestigiado

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

No domingo, 4, último dia da CCXP22, a Paramount realizou um painel de Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes, adaptação para o cinema do famoso jogo de RPG de fantasia. A produção, que estreia em 13 de abril de 2023, conta com nomes de peso: Hugh Grant, Chris Pine e Regé-Jean Page são algumas das estrelas que estiveram no Brasil. Também participaram do painel o ator Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley, e o produtor Jeremy Latcham.

Bem-humorado, Hugh Grant se mostrou animado com a Copa do Mundo, e palpitou: “Vai ser uma final entre Brasil e Inglaterra”. Na trama, ele interpreta o antagonista Forge Fletcher. “Eu inovo, sou bem charmoso, algo que nunca fiz antes”, disse, ironizando a própria fama de herói romântico. O ator confessou que ainda não entende nada sobre o universo do jogo, mas superou sua confusão e entregou um ótimo papel. “Imaginei que iria odiar o roteiro, porque geralmente não gosto de nada. Mas ele é engraçado e emocionante, e achei que poderia me encontrar ali”, analisou.

O novato Justice Smith, que interpreta o Feiticeiro, cumprimentou a plateia arranhando no português: “Estou muito feliz de estar aqui no Brasil, beijos para todos”. Regé-Jean Page, astro de Bridgerton, disse que aprendeu a lutar com espada para viver o personagem Paladino e enfrentar as criaturas bizarras da trama, enquanto Chris Pine, que interpreta o Bardo, aprendeu a tocar alaúde.

Os diretores do longa revelaram que, diante do rico universo do jogo, o objetivo era criar uma história tão grandiosa quanto das franquias de sucesso, mas ao mesmo tempo fazer algo totalmente novo. Com experiência na Marvel – ambos participaram do roteiro de Homem Aranha: De Volta ao Lar –, deixaram claro que o humor é também essencial em Dungeons & Dragons. John Francis Daley ainda contou para o público que aprendeu a jogar D&D aos 14 anos por causa de uma cena de Freaks and Geeks, série de 1999 na qual atuou.

Durante o painel, foram exibidos clipes exclusivos do filme. Em um deles, é possível captar uma referência ao desenho Caverna do Dragão, adaptado do jogo de RPG nos anos 1980. O easter egg causou comoção, e a plateia aplaudiu de pé.