Drama, sexo e Marina Ruy Barbosa: as apostas do Globoplay para 2023

No painel do Globoplay na CCXP22 deste domingo, 4, e serviço de streaming da Globo anunciou suas novidades para 2023, entre elas algumas apostas arriscadas na busca por um Emmy Internacional. Roteirista de Sob Pressão, Lucas Paraizo assina duas séries inéditas: A Vida pela Frente e Os Outros, ambos do gênero dramático. No evento, Paraizo revelou que Os Outros já tem uma segunda temporada confirmada antes mesmo da estreia da primeira, ressaltando a força da aposta do Globoplay no projeto. Autora de Fim, livro adaptado para série, Fernanda Torres prometeu uma produção com “amor, suruba e amizade”.

Fim terá dez episódios e conta a história de cinco amigos que morrem e têm suas vidas contadas de forma retroativa. O elenco conta com Fábio Assunção e Marjorie Estiano, que em um teaser de 5 segundos demonstrou que proporcionará mais uma atuação de ponta em uma das cenas dramáticas da série. “Virou uma trama sobre cinco casais e seus dramas, com traições e problemas. É uma história de amor, mas tem suruba e amizade”, adiantou Fernanda na CCXP.

Afastada da TV desde 2018, quando protagonizou O Sétimo Guardião na Globo, Marina Ruy Barbosa retorna como atriz em Rio Conncetion, uma série sobre tráfico de drogas internacional.

Co-produção de Brasil e Portugal, o suspense Codex 632 seguirá um professor de criptologia que investiga a morte de seu mentor.

O Globoplay também anunciou a terceira temporada de A Divisão, a segunda de Justiça, a parte 2 de Todas as Flores (com estreia para 5 de abril) e As Aventuras de José e Durval, que contará a história de Chitãozinho e Xororó — a dupla, inclusive, apareceu de surpresa no evento e animou a plateia cantando Evidências.