‘Cidade de Deus’ ganha série spin-off no streaming – e não é no Globoplay

A HBO Max anunciou nesta quarta-feira, 30, que está desenvolvendo uma série spin-off do filme Cidade de Deus, clássico do cinema brasileiro lançado em 2002. A produção será baseada no livro de Paulo Lins, mas contará a história dos personagens após os acontecimentos do longa.

Diretor do filme ao lado de Kátia Lund, Fernando Meirelles é o responsável pela desenvolvimento da série junto com Andrea Barata Ribeiro e a produtora O2 Filmes. Sérgio Machado assinará o roteiro, e a direção ficará a cargo de Aly Muritiba. “A série, revelará o que brotou daquela semente plantada nos anos em que o filme se passa. Depois que aqueles garotos dobram a esquina na cena final do filme, para onde foram e no que se transformaram?”, descreveu Meirelles no comunicado enviado a VEJA.

O ator Wilson Rodrigues, intérprete do protagonista Bscapé no filme, está em negociação para voltar ao papel. Cidade de Deus segue um jovem negro e morador de uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Ele sonha em ser fotógrafo enquanto dribla a criminalidade que domina o morro.