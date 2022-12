Astro de ‘Os Anéis de Poder’ fala português e agradece apoio a elfo negro

A Amazon Prime Video abriu seu painel na CCXP neste sábado, 3, com seu maior trunfo: o elenco da série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, produção mais cara da plataforma. Quem roubou a cena no palco foi Ismael Cruz Córdova, que fez questão de falar em português com o público. “Tenho um amor especial pelas pessoas do Brasil. Sou brasileiro de coração”, disse o porto-riquenho.

Intérprete do elfo Arondir, Ismael sofreu uma série de críticas de fãs ferrenhos de Tolkien incomodados com a presença de um elfo negro na saga. O porto-riquenho relembrou a recepção negativa do personagem, e destacou o incentivo dos brasileiros. “No Brasil, eu só recebi apoio. Por isso, sou muito grato”, disse ele, levando a plateia à loucura com gritos de aprovação.

O ator não parou por aí. Seguro de sua importância, reiterou ao público que é o primeiro elfo negro da fantasia, e destacou que incorporou a capoeira ao personagem para trazer a herança africana para as telas. “Nunca tivemos um elfo negro, então não havíamos visto uma arte marcial negra no mundo da fantasia”, disse ele. “A capoeira é muito importante para mim. Ela foi criada por pessoas que estavam tentando conquistar a liberdade, como Arondir”, complementou, novamente causando a comoção do público.

A atitude de Córdova de falar português animou os colegas de elenco. Cynthia Addai-Robinson, a rainha Míriel de Numenor, arranhou a língua para divertir a plateia. “Estou muito feliz por estar aqui. Obrigado a todos. Isso é tudo o que eu sei em português”, disse a atriz. “Eu não sei falar português”, lamentou Trystan Gravelle, também no idioma. O painel ainda contou com uma orquestra que tocou ao vivo o tema da série.