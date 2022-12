‘Wandinha’ anima a CCXP22 com orquestra e erros de gravação

Atual fenômeno da Netflix, Wandinha encerrou em grande estilo o painel da Netflix na CCXP22, realizado neste sábado, 3. Antes que Jenna Ortega entrasse no palco, uma orquestra animou a plateia tocando uma versão de Paint It Black’, do Rolling Stones, com um sósia de Wandinha no violoncelo.

Toda vestida de preto, a intérprete da primogênita de Mortícia Adams foi recebida com gritos animados. Simpática, ela disse que sempre foi comparada à sua personagem pelo sarcasmo e humor sombrio, e que Wandinha gostaria da experiência de visitar o Brasil – mas também ficaria um pouco irritada com o calor humano.

Pouco depois, Jenna convidou Gwendoline Christie ao palco com uma série de elogios. “Ela é uma força da natureza”, disse a atriz antes de receber a colega de elenco. “Jenna é um fenômeno”, retribuiu a veterana. Com as duas reunidas, um vídeo inédito com erros de gravação foi apresentado nos telões enquanto o público gargalhava com as falhas.