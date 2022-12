Netflix revela retorno de personagem em spin-off de ‘The Witcher’

A Netflix surpreendeu o público da CCXP22 com a presença de Joey Batey em seu painel, neste sábado, 3. Intérprete do bardo Jaskier na trama original, o ator também estará presente no spin-off The Witcher: A Origem, que se passa cerca de mil anos antes. “Acho que nem ele sabe o que está fazendo lá. Mas ele é um contador de histórias e vai contar a história desses dois grandes guerreiros”, disse.

Batey subiu ao palco logo após a exibição de um vídeo inédito que revelou a participação do personagem querido do público no spin-off da produção. “Vocês não tem ideia de como eu cheguei aqui”, brincou o ator, com o humor típico de Jaskier.

Ambientada cerca de 1200 anos antes dos acontecimentos de The Wicther, a produção chega na plataforma no dia 25 de dezembro e será protagonizada por Sophia Brown e Laurence O’Fuarain, que também compareceram ao painel.