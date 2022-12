Elenco de ‘Heartstopper’ anima plateia LGBT na CCXP22

Os astros do fenômeno teen Heartstopper, da Netflix, animaram a plateia da CCXP22 neste sábado, 3. “Tem algum LGBT aqui?”, questionou a apresentadora, respondida de pronto por uma gritaria de fãs entusiasmados com a presença dos atores Kit Connor e Joe Locke no palco.

Simpáticos, os dois se surpreenderam quando um fã apareceu no telão mostrando uma tatuagem feita em homenagem à série. Questionados sobre a importância do enredo, eles destacaram a representatividade. “Acho que o mais legal é que as pessoas são vistas. É sobre amor próprio e aceitação”, disse Connor. “Participar de Heartstopper é a coisa que mais tenho orgulho na vida, e provavelmente sempre será”, complementou Locke.

Durante o painel, o ator Sebastian Croft, intérprete de Ben Hope, apareceu de surpresa e tirou fotos com a dupla. Sobre a segunda temporada da série, os atores adiantaram que os fãs podem esperar os personagens ficando cada vez mais próximos. Na sexta-feira, 2, a Netflix anunciou o fim das gravações da nova temporada – sem, no entanto, revelar a data de estreia. O sucesso de Heartstopper na plataforma foi tão grande que a série já está renovada ao menos até uma terceira temporada.