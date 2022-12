Estrela de ‘Avatar’ manda recado inspirado aos fãs brasileiros

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A atriz Zoe Saldaña fez uma passagem inspirada no palco Thunder da CCXP22 para divulgar Avatar – O Caminho da Água, sequência do filme de 2009 que estreia em 15 de dezembro no Brasil. A intérprete de Neytiri na franquia agradeceu à nova geração de fãs por seu empenho em cobrar os líderes de seus países. “Vocês, jovens que estão aqui, são tão presentes hoje. Obrigado por responsabilizarem e cobrarem seus líderes”, disse ela o painel nesta quinta-feira, 1º.

Ao lado do produtor Jon Landau, Zoe também comentou o que mais a encanta nos personagens criados por James Cameron, diretor do longa. “Ele cria personagens humanos que tem falhas, mas também vontade de mudar o mundo para melhor. As pessoas se relacionam com eles, seus medos e inseguranças, mas também com suas virtudes”.

Durante o painel ainda, foram exibidos mais de 8 minutos de trechos inéditos de Avatar – O Caminho da Água. As cenas mostraram a exuberância de da fictícia Pandora em momentos aquáticos, o grande chamariz do filme, além de mostrar partes intensas da guerra onde Neytiri e Jake Sully, personagens de Zoe Saldaña e Sam Worthington, respectivamente, terão que lutar para defender sua família. “Família é o coração da sequência de Avatar. É sobre os sacrificios que uma familia faz para sobreviver e se manter unida”, comentou Landau.