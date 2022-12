De ‘Wandinha’ à ‘Avatar’: CCXP volta ao presencial com estrelas gringas

Começa oficialmente nesta quinta-feira, 1º, a nona edição da Comic Con Experience (CCXP), maior evento de cultura pop da América Latina que vai até domingo, 4, no Expo São Paulo, localizado na zona sul da capital paulista. Após duas edições virtuais – intituladas CCXP Worlds em 2020 e 2021 – devido à pandemia da Covid-19, o evento volta a ser presencial e promete mostrar o desejo do público em retornar à normalidade dos tempos pré-pandêmicos.

Com expectativa de público recorde de 300.000 pessoas nos quatro dias oficiais, além da Spoiler Night realizada na quarta, 30, o festival ressurge com as típicas experiências sensoriais nos estandes de dezesseis produtoras de conteúdo, entre plataformas de streaming e estúdios de cinema. O evento não faz exigência de distanciamento ou uso de máscaras, cabendo exclusivamente aos visitantes a decisão de se proteger ou não em meio a nova onda de casos – algo possível graças às taxas altas de vacinação e eficácia dos imunizantes, é claro.

Ao todo, a CCXP terá 260 painéis e 220 horas de conteúdo de séries e filmes já aclamados, além de materiais inéditos que serão divulgados ao longo do evento. A Netflix marca presença com o maior e mais atrativo estande, repleto de ativações. O grande destaque é Round 6, fenômeno sul-coreano. Os fãs da série que estiverem dispostos a enfrentar longas filas poderão brincar com os jogos mortais da produção, como Batatinha 1, 2, 3, Cabo de Guerra, Bola de Gude e até a Ponte de Vidro.

Comparada à edição de 2019 que contou com 280.000 ingressos vendidos antecipadamente, a CCXP 2022 espera receber apenas 20 000 pessoas a mais – se conseguir esgotar os lotes ainda disponíveis. Há três anos, o festival apostou na força feminina com atrações como Gal Gadot e Margot Robbie. Entretanto, nesta edição, os maiores astros confirmados são heróis, como Keanu Reeves (da franquia John Wick), Pedro Pascal (The Last of Us) e Paul Rudd (Homem-Formiga). O evento também terá Jenna Ortega e Gwendoline Christie, de Wandinha, além de artistas como Evangeline Lilly, Zoë Saldana, Jonathan Majors, Noah Centineo, Kirby Howell-Baptiste e Bella Ramsey. Os cineastas Dave Filoni e Jon Favreau e os produtores Kevin Feige e Jon Landau também marcarão presença. O público nerd poderá se divertir após quase três anos de caos provocado pela pandemia que assolou o mundo inteiro. E merece o entretenimento.