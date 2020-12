CCXP 2020 se adapta ao cenário virtual para driblar a pandemia

Com a presença (virtual) de nomes como os irmãos Anthony e Joe Russo (diretores de filmes da saga Vingadores), os atores Vince Vaughn e Andy Garcia, o quadrinista Art Spiegelman (da série Maus) e o escritor Neil Gaiman, começa nesta sexta-feira, 4, e vai até domingo, 6, mais uma edição da CCXP Worlds. Por causa da pandemia, a tradicional feira de cultura pop, sediada em São Paulo, se adaptou ao mundo on-line e vai oferecer, ao todo, 150 horas de conteúdo gratuito. Os participantes deste ano na área de filmes e séries não são tão palpitantes quanto de edições anteriores, quando pisaram em solo brasileiros estrelas como Gal Gadot, Henry Cavill, Tom Holland, entre outros astros hollywoodianos que causaram histeria ao subir no palco do evento. Em compensação, os organizadores pesaram a mão em grandes nomes dos quadrinhos. Para tentar entregar todo esse conteúdo de maneira agradável e, na medida do possível, mais próximo de uma experiência física, a CCXP ainda vai usar uma tecnologia que permitirá ao público navegar pela feira em um mapa 3D, como se fosse um videogame, criado com a tecnologia Unreal, a mesma do jogo Fortnite. O acesso à plataforma é feito pelo site.

Embora o acesso ao conteúdo seja gratuito, a CCXP Worlds também está vendendo ingressos que darão alguns benefícios extras ao público, como ganhar uma credencial impressa e outros mimos. No ano passado, o evento atraiu mais de 280.000 pessoas. Até agora, em torno de 120.000 ingressos virtuais foram vendidos em 42 países diferentes. Os preços são mais baratos do que o evento físico, que chegou a ter entradas de até 8.000 reais — desta vez, a mais cara custa 450 reais. Mesmo com a venda desses ingressos e também com o patrocínio de 60 marcas, o diretor de marketing da CCXP, Roberto Fabri contou, sem revelar valores, que 2020 foi um ano de prejuízo para a feira.

Fabri conta ainda que a ideia de fazer a CCXP desta forma surgiu há 60 dias e não deu tempo de recriar uma experiência tão imersiva quanto a de um videogame, mas o público poderá sentir a vibração de estar na plateia, inclusive ouvindo o áudio do público batendo palmas, gravado na feira do ano passado. Funciona assim: no mapa, os visitantes virtuais poderão escolher em quais auditórios entrar. Lá dentro, vão ficar imersos em um cenário 3D onde poderão ver o apresentador e o convidado lado a lado, como se estivessem no mesmo ambiente. “Criamos uma plataforma para expandir a realidade. Mais do que usar o digital como um limitar da experiência do público, vamos aproveitar suas vantagens para oferecer novas possibilidades”, diz.

No Brasil, as imagens dos mediadores serão captadas em um estúdio montado em São Paulo, que já está sendo chamado de Projac Geek. Neste mesmo local também acontecerá o concurso de cosplay. Os participantes vão desfilar em um fundo verde, que será substituído por cenários que tenham a ver com o seu figurino. Por exemplo, Gothan City vai ilustrar o participante que se vestir de Batman.

Confira o que ficar de olho no evento:

Sexta-Feira

Neil Gaiman

Onde: Thunder Arena, das 15h05 às 15h55

O badalado criador de Sandman, American Gods e Good Omens é o homenageado do ano na CCXP. O artista é a primeira grande atração do evento e animará a Thunder Arena nesta nesta sexta-feira, 4.

Medida Provisória: O Futuro distópico de Lázaro Ramos

Onde: Thunder Arena, das 18h40 às 19h20

Manoel Soares conduz uma conversa com Lázaro Ramos, Taís Araújo e Seu Jorge em um bate-papo sobre o primeiro longa metragem dirigido por Ramos, a distopia Medida Provisória.

The Walking Dead: World Beyond

Onde: Thunder Arena, das 20h30 à 21h10

Elenco da nova série derivada de The Walking Dead se reúne para uma conversa sobre a aguardada produção.

Sábado

Iron Studios 2021 e Além

Onde: Thunder Arena, das 18h25 às 19h

Novidades sobre as franquias Marvel e Star Wars

Um Novo Capítulo com os Irmãos Russo

Onde: Thunder Arena, das 19h30 às 20h20

Anthony e Joe Russo discutem futuros projetos como o aguardado The Gray Man, com Ryan Goslin e Chris Evans e Cherry, protagonizado por Tom Holland.

Altas Horas: Nurses x Sob Pressão

Onde: Thunder Arenas, das 20h20 às 21h

Serginho Groisman recebe Marjorie Estiano para uma conversa sobre as séries médicas que fazem sucesso entre o público.

Domingo

Verdades Secretas 2

Onde: Thunder Arena, das 13h15 às 13h50

Camila Queiroz, Rômulo Estrela e Amora Mautner se reúnem para falar sobre o que esperar da sequência do sucesso global que estreia em 2021.

Mega Painel Warner

Onde: Thunder Arena, das 15h às 21h

O domingo será quase todo ocupado pela Warner que trará em seu painel novidades sobre o aguardado Mulher-Maravilha: 1984, além das séries Euphoria e The Dark Material.