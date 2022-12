CCXP22: Imagens inéditas do novo ‘Indiana Jones’ são reveladas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O novo e quinto filme da franquia Indiana Jones teve seu título e um teaser inédito revelados com exclusividade no Brasil durante a CCXP22 nesta quinta-feira, 1º. Batizado de Indiana Jones e o Chamado do Destino, o longa chega aos cinemas em junho de 2023.

No evento de cultura pop, o diretor, James Mangold, enviou um vídeo para o painel da Disney, no palco Thunder, falando sobre a emoção de dirigir um filme estrelado pelo herói e como isso foi formativo em sua carreira como cineasta. Nas imagens exclusivas, Indiana Jones (Harrison Ford) parece ter largado a vida de aventureiro e está trabalhando como professor. Um novo chamado, porém, faz com que ele volte à vida agitada. O teaser veio carregado de cenas de ação com perseguições em terra e água, além de ter dado um pequeno vislumbre da atriz Phoebe Waller Bridge (Fleabag), que vai interpretar a afilhada de Indy. Ao som da clássica trilha sonora da franquia, Indiana Jones não teve os novos vilões — mesmo com ele apontando armas para o herói enquanto ele só tem um chicote. Além de Phoebe Waller Bridge e do retorno de Harrison Ford, o longa conta cm Mads Mikkelsen e Antonio Banderas no elenco.