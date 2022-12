Hugh Grant faz previsão para final da Copa do Mundo na CCXP22

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Durante o painel de Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes, realizado pela Paramount na CCXP22 neste domingo, 4, o ator britânico Hugh Grant deu seu palpite sobre o resultado da Copa do Mundo: “Vai ser uma final entre Brasil e Inglaterra, com prorrogação, pênaltis, e a Inglaterra ganha por um”, brincou.

Grant subiu ao palco nos minutos finais do jogo entre Inglaterra e Senegal. O apresentador do painel, Marcelo Forlani, logo o tranquilizou, avisando que faltava pouco para o apito final e a Inglaterra se mantinha na frente — a seleção europeia bateu a africana com um placar confortável de 3 a 0. Com o resultado, os ingleses se classificaram para as quartas de finais, e enfrentam a França no próximo sábado, 10, às 16h.