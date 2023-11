‘Napoleão’ lidera bilheteria dos cinemas brasileiros em semana de estreia

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Napoleão, nova empreitada épica do cineasta inglês Ridley Scott, dominou o topo das bilheterias brasileiras em seus primeiros dias em cartaz. Lançado em 23 de novembro, o filme arrastou um público de 241.200 pessoas para as salas de cinema, arrecadando 5,86 milhões de reais. Nos Estados Unidos, bateu os 32,5 milhões de dólares — apesar de, por enquanto, perder o posto de mais assistido para Jogos Vorazes por lá. Globalmente, o filme soma 78,8 milhões de dólares. Completam os três primeiros lugares do ranking de filmes mais vistos no Brasil no período de 23 a 26 de novembro Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (287.550 espectadores, com 1,28 milhão no acumulado) e As Marvels (96.770 espectadores, sendo 1,06 milhão no total), segundo dados da Comscore.

Protagonizada por Joaquin Phoenix, a trama retrata a jornada de ascensão e queda do controverso líder militar francês Napoleão Bonaparte. Com toques de ironia e violência, o filme sinaliza o interesse renovado na figura histórica e reflete os dias de hoje, ao ecoar a sociedade polarizada. A empreitada é uma coprodução da Apple Studios, que deve lançar uma versão estendida do longa em sua plataforma de streaming.

Ranking dos filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 23 a 26 de novembro):

Napoleão

Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

As Marvels

Five Nights At Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim

Ó Pai, Ó 2

Trolls 3: Juntos Novamente

Taylor Swift: The Eras Tour

Não Tem Volta

Assassinos da Lua das Flores

Casamento Grego 3

