‘Jogos Vorazes’ retorna com críticas mais afiadas e personagens dúbios

Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, Estados Unidos, 2023. Em cartaz)

Entre 2012 e 2015, a saga Jogos Vorazes fez sucesso nos cinemas ao retratar um mundo no qual a sociedade americana era dividida em distritos, como um esquema de castas — e anualmente adolescentes de cada região eram eleitos para brigar até a morte em uma arena televisionada. No filme ambientado 64 anos antes, o protagonista é Coriolanus Snow (Tom Blyth) antes de se transformar no vilão vivido por Donald Sutherland na saga inicial. Mentor dos jogos, ele se apaixona por Lucy (Rachel Zegler), participante raquítica do paupérrimo Distrito 12. Reproduzindo fórmulas dos quatro filmes anteriores, o longa aposta em personagens dúbios e acentua sua crítica à cultura dos reality shows e à banalidade da violência.

