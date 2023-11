Brie Larson e companhia vivem aventura feminista criativa em ‘As Marvels’

As Marvels (The Marvels; Estados Unidos; 2023. Em cartaz)

Quatro anos após se tornar a primeira heroína protagonista da Marvel, a vencedora do Oscar Brie Larson volta aos trajes de elastano de Carol Danvers, a Capitã Marvel. Desta vez, porém, ela vem acompanhada de duas outras mulheres fortes, advindas das séries do Disney+: são elas a agente Monica Rambeau (Teyonah Parris), de WandaVision, e a adolescente Kamala Khan (Iman Vellani), de Ms. Marvel. Ambicioso ao fazer a ponte entre o cinema e a TV, As Marvels pode ser apreciado até por quem não viu as séries. Isso graças ao roteiro criativo e engraçado — combinação que deixou a desejar nos últimos filmes do estúdio — e à direção certeira de Nia DaCosta. Outro trunfo é a química do trio protagonista, que convence tanto no humor e na ação quanto na vulnerabilidade de suas personagens.

