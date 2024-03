‘Farofeiros 2’ e ‘Kung Fu Panda 4’, as pedras no caminho de ‘Duna 2’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Aguardado pelos amantes da ficção-científica, Duna 2 chegou aos cinemas no final de fevereiro e está prestes a atingir uma marca expressiva nas bilheterias: em todo o mundo, o filme de Denis Villeneuve arrecadou a bagatela de 494,7 milhões de dólares, segundo dados da Box Office Mojo, e deve bater meio bilhão ainda essa semana. O número é significativo, mas, curiosamente, esconde um detalhe importante: o longa estreou no topo da bilheteria nos Estados Unidos e no Brasil, mas na segunda semana em cartaz já perdeu a coroa — por aqui, Duna comeu poeira de Os Farofeiros 2 e, na gringa, perdeu a liderança para a animação Kung Fu Panda 4. Por enquanto, o filme protagonizado por Timothée Chalamet e Zendaya é a maior bilheteria do ano, e um dos poucos exemplares de fora do Universo Cinematográfico Marvel a chegar aos 500 milhões no período pós-pandemia.

A estreia poderosa e o bom desempenho nas semanas seguintes vem mantendo o longa em alta no acumulado: por aqui, o filme arrecadou 27,9 milhões de reais desde a estreia, de acordo com dados da Comscore. Outro feito, mas com ressalvas, é que Duna 2 ultrapassou o seu antecessor: lançado em 2021, o primeiro longa arrecadou 433 milhões de dólares globalmente, mas chegou em um momento em que o público estava apenas começando a voltar aos cinemas na era-Covid e foi lançado simultaneamente no streaming, combinação que acabou minando os ganhos.

A trama

Adaptação do clássico da ficção científica escrito por Frank Herbert em 1965, a história de Duna é ambientada num futuro distante, onde um império intergaláctico feudal domina todo o universo conhecido. Mas as atenções estão voltadas para Arakis, um imenso e desértico planeta. O local abriga “a especiaria”, raríssimo mineral alucinógeno que expande as capacidades cognitivas dos humanos, permitindo-lhes fazer os cálculos necessários para navegar entre os planetas, numa era futura em que a inteligência artificial foi banida. Programada para estrear no ano passado, a sequência foi adiada devido à greve em Hollywood, impedindo que os atores promovessem o filme. Depois de muita espera, chegou aos cinemas no dia 29 de fevereiro, aclamado pela crítica.

