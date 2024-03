A comédia nacional que acabou com reinado de ‘Duna 2’ nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Aguardada continuação do longa de Denis Villeneuve, Duna 2 estreou no topo da bilheteria brasileira, mas o reinado durou pouco: segundo dados da Comscore da última semana, a comédia nacional Os Farofeiros 2 chegou aos cinemas embolsando 8,99 milhões de reais, jogando a ficção científica protagonizada por Thimothée Chalamet para o segundo lugar, com 7,65 milhões de reais. Completa o pódio — de longe — o thriller de sobrevivência Desespero Profundo, que embolsou 1,47 milhões de reais em seus primeiros dias de exibição.

Dirigido por Roberto Santucci, Os Farofeiros 2 continua a história de seu antecessor, que arrecadou 36,8 milhões de reais nos cinemas em 2018. Na nova trama, Alexandre (Antônio Fragoso) é reconhecido como melhor gerente de vendas de sua empresa e, como recompensa, ganha uma viagem para Bahia de férias com a família. Ele, no entanto, descobre que os colegas de trabalho estão descontentes com sua gestão e, querendo garantir uma promoção, convida Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi), Diguinho (Nilton Bicudo) e suas respectivas famílias para acompanhá-los na viagem — que acaba, é claro, se tornando uma grande confusão.

O desempenho de Duna 2

Agora vice-líder de bilheteria, Duna 2 teve um início positivo: o filme chegou aos cinemas arrebanhando mais de 400 mil pessoas para as salas de todo o Brasil, encabeçando com folga a lista de mais vistos na semana de estreia com uma arrecadação de 10,19 milhões de reais. Lá fora, o filme protagonizado por Timothée Chalamet e Zendaya atendeu as expectativas domésticas, estreando com uma bilheteria de 81,5 milhões de dólares nos Estados Unidos e uma renda global de 178,5 milhões de dólares, estabelecendo-se como a maior bilheteria do ano até o momento.

Assim como aconteceu no Brasil, porém, o filme de Villeneuve também cedeu a liderança na segunda semana para um concorrente inusitado: nos Estados Unidos, quem assumiu a primeira colocação foi a animação Kung Fu Panda 4, que embolsou 58,3 milhões de dólares na bilheteria. Duna 2 veio logo em seguida, com um sólido 46 milhões do dólares, totalizando 157 milhões de dólares na América do Norte. Globalmente, o filme inspirado na obra de Frank Herbert atingiu a casa dos 367,5 milhões de dólares.