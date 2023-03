Esnobados do Oscar reúne alguns dos melhores filmes dos últimos anos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A 95ª edição do Oscar coroou Tudo Em Todo Lugar Ao mesmo Tempo como o grande vencedor do ano com sete estatuetas, incluindo a de melhor filme. Logo em seguida, o drama de guerra alemão Nada de Novo no Front, da Netflix, mostrou que não foi apenas esquentar cadeira e arrebanhou quatro categorias, completando o panteão dos maiores premiados da noite. Com as vitórias concentradas na dupla, produções badaladas e de qualidade ímpar, que chegaram à premiação recheadas de indicações, voltaram para casa de mãos abanando.

No total, Elvis, Os Fabelmans, Os Banshees de Inisherin e Tár somavam 30 indicações entre eles, mas não receberam sequer uma estatueta. No caso da biografia do rei do rock, o filme, que concorria em oito categorias, vinha forte na disputa por fotografia e figurino, mas perdeu para Nada de Novo no Front e Pantera Negra: Wakanda Forever. Já Austin Butler, que conquistou o prêmio de melhor ator no BAFTA, foi derrotado por Brendan Fraser, o grande favorito por A Baleia.

Também nas categorias de atuação, o páreo para o título de melhor atriz foi uma disputa acirrada entre Cate Blanchett e Michelle Yeoh, mas a protagonista de Tudo Em Todo Lugar ao Mesmo Tempo conseguiu uma vitória histórica na batalha de gigantes. Tár, por sua vez, amargou derrotas nas seis indicações em que concorria — cinco delas para Tudo Em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e uma, de fotografia, para Nada de Novo no Front. O mesmo é válido para o filme inspirado na vida de Spielberg, Os Fabelmans e Os Banshees de Inisherin, que concorriam, respectivamente, a sete e nove estatuetas.