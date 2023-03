Oscar 2023: As surpresas, os acertos e os escorregões da premiação

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em sua 95ª edição, o Oscar mostrou que está aberto a mudanças — mas que ainda gosta de um bom drama de guerra. Confira a seguir os melhores e piores momentos da premiação, entre erros e acertos:

Acerto: Rihanna, Naatu Naatu e indicados pop

Disputando atenção com a final da popular série The Last of Us e em constante queda de prestígio e audiência, o Oscar se esforçou para fazer de sua 95ª edição uma das mais diversas e pop dos últimos anos. Para isso, indicou filmes de bilheteria bilionária, como Top Gun: Maverick e Avatar: O Caminho da Água; e se entregou de vez ao universo da música pop, com Rihanna e Lady Gaga, além do viral Naatu Naatu — que levou o Oscar de melhor canção original.

Surpresa: Netflix passou o rodo com Nada de Novo no Front

Enquanto as expectativas estavam em torno de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, Nada de Novo no Front, da Netflix, correu por fora para abocanhar quatro das nove estatuetas que disputava. Apesar de ser uma surpresa, as vitórias da produção alemã mostram o velho gosto da Academia de Hollywood pelos grandes dramas de guerra.

Escorregão: apresentador insosso

Jimmy Kimmel já provou no passado ser um ótimo apresentador de premiações, mas, dessa vez, deixou a desejar. Seu discurso de abertura foi recheado de piadas bobas e de uma acidez incômoda — por exemplo, demorou mais do que devia alfinetando Steve Spielberg e Os Fabelmans, sugerindo que era impossível o cineasta não usar drogas e que Hollywood anda tão sem ideias que Spielberg fez um filme sobre ele mesmo. Todos os apresentadores e comediantes que passaram pelo palco estavam bem comportados. Seria este um reflexo da era pós-tapa do Will Smith? Triste.

Acerto: veteranos celebrados

Como previsto, os atores Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis levaram o Oscar de atores coadjuvantes, enquanto Brendan Fraser e Michelle Yeoh conquistaram os prêmios de melhor ator e atriz, respectivamente. Veteranos na indústria, todos acima de 50 anos de idade, esta foi a primeira vitória de todos eles na premiação.

Esnobados: Os Fabelmans, Tár e Os Banshees de Inisherin saem de mãos vazias

Grandes filmes e com muitas indicações saíram de mãos abanando da premiação. Costumeiramente, o prêmio acaba pulverizando vitórias em categorias importantes. Este ano, porém, as estatuetas mais importantes foram todas para Tudo em Todo o Lugar.