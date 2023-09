Elenco de ‘Harry Potter’ presta homenagem a Michael Gambon, o Dumbledore

O ator britânico Michael Gambon faleceu nesta quinta-feira, 28 de setembro, aos 82 anos. Em atividade desde os anos 1960, Gambon se consolidou primeiro nos palcos e na televisão para então deixar sua marca no cinema, sentida em sucessos como O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante (1989) e Assassinato em Gosford Park (2001), mas especialmente na saga Harry Potter, na qual deu vida ao mago Dumbledore do segundo ao oitavo filme. Após o anúncio de sua morte, colegas da franquia prestaram suas homenagens nas redes sociais.

Daniel Radcliffe, intérprete de Harry Potter, prestou homenagem ao colega de cena através de um comunicado à imprensa: “Com a perda de Michael Gambon, o mundo acaba de se tornar consideravelmente menos divertido. Ele era um dos atores mais brilhantes e despretensiosos com os quais tive o privilégio de trabalhar. Mesmo assim, apesar de seu enorme talento, o que mais me lembrarei dele é o quanto ele se divertia com o trabalho. Ele era bobo, irreverente e hilário. Ele amava seu emprego, mas não parecia se definir por ele. Ele era ótimo em contar histórias e piadas — e seu hábito de misturar fato e ficção na hora de falar com jornalistas significava que ele era uma das melhores companhias em entrevistas conjuntas. O sexto filme foi o que me permitiu passar mais tempo ao seu lado. Michael fez as horas gastas em frente a telas verdes muito mais memoráveis e alegres do que elas deveriam ser. Estou muito triste de saber de seu falecimento, mas sou extremamente grato por ter sido um dos sortudos que trabalhou com ele.”

Rupert Grint, ruivo mais conhecido pelo papel de Ronald Weasley, dedicou uma postagem em seu Instagram ao ator, afirmando: “Estou muito triste com a notícia sobre Michael. Todos os dias, ele trazia muito calor e travessuras ao set. Ele me cativou quando ainda era uma criança e então se tornou um exemplo para mim, me ensinando a buscar a diversão e as excentricidades da vida. Envio todo meu amor a sua família.”

Já Jason Isaacs, intérprete do vilão Lucius Malfoy, se declarou pela rede X: “O magnífico Michael Gambon morreu. Aprendi o que atuação poderia ser quando lhe assisti na série The Singing Detective — complexa, vulnerável e profundamente humana. A melhor parte dos filmes Potter era que ele sabia meu nome e compartilhava comigo seu senso de humor sujo e destemido.”

Continua após a publicidade

Magnificent Michael Gambon has died. I learned what acting could be from Michael in The Singing Detective – complex, vulnerable and utterly human. The greatest thrill of being in the Potter films was that he knew my name and shared his fearless, filthy sense of fun with me. — Jason Isaacs (@jasonsfolly) September 28, 2023

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

James Phelps, rosto do gêmeo Fred Weasley, utilizou a mesma rede para homenagear o colega, dizendo: “Quando trabalhei em Harry Potter e o Enigma da Fênix, fiz parte da assistência de direção. Por esse motivo, passei muito tempo ao lado de Michael. Ele era sempre muito engraçado e receptivo, compartilhando qualquer sabedoria que tivesse. Certo dia, estávamos filmando a última cena de Dumbledore na torre do relógio, que era muito intensa, e Michael me perguntou o que eu havia feito no final de semana — na época, eu e meu irmão estávamos lendo Pedro e o Lobo para a Orquestra Hallé. Quando lhe contei, ele perguntou se eu tinha o roteiro comigo e se poderíamos fazer uma leitura juntos para que ele me desse quaisquer dicas, já que havia trabalhado com esse texto antes. Passamos o tempo livre dele discutindo meu bico de final de semana. É uma memória que sempre mantive como um destaque de meus dias de HP.”

Very sorry to hear about the passing of Michael Gambon. He was, on and off the camera, a legend. Just a little memory of Michael pic.twitter.com/4M6E6inWMy — James Phelps (@James_Phelps) September 28, 2023 Continua após a publicidade

Fiona Shaw, atriz que interpretou a tia de Harry Potter, por sua vez, também se declarou em um programa de rádio: “Sempre me lembrarei dele como um brincalhão brilhante e magnífico. Não havia ninguém como ele, que podia fazer de tudo.”

Além do elenco, a autora J. K. Rowling também comentou a morte do ator em sua conta da rede X: “Acabo de ouvir a terrível notícia sobre Michael Gambon. A primeira vez que o vi foi em uma montagem de Rei Lear em 1982, e se alguém tivesse me dito que aquele ator brilhante interpretaria algo escrito por mim, teria achado uma loucura. Além de ser um ator excepcional, Michael era um homem maravilhoso, e amei trabalhar ao seu lado não só em Harry Potter, como em Morte Súbita. Meus sentimentos para a família de Michael e todos que o amavam.”

Continua após a publicidade

I’ve just heard the awful news about Michael Gambon. The first time I ever laid eyes on him was in King Lear, in 1982, and if you’d told me then that brilliant actor would appear in anything I’d written, I’d have thought you were insane. Michael was a wonderful man in additional… — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 28, 2023

Publicidade

Siga