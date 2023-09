Morre Michael Gambon, o Dumbledore de ‘Harry Potter’, aos 82 anos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Morreu nesta quinta-feira, 28, o ator irlandês Michael Gambon, conhecido por interpretar o popular Albus Dumbledore, personagem dos filmes Harry Potter, aos 82 anos. “Estamos arrasados ​​em anunciar a perda de Sir Michael Gambon”, escreveu a família em comunicado, dizendo que ele morreu em paz, no hospital onde estava internado tratando de uma pneumonia.

Na série de filmes, Gambon foi o segundo ator a interpretar Dumbledore, o poderoso mago de Hogwarts e mentor de Harry Potter. Ele assumiu o papel após a morte de Richard Harris, em 2002 — Harris deu vida ao mago nos dois primeiros longas da saga.

Para além do personagem que marcou uma geração, Gambon ostentou uma belíssima carreira no teatro britânico. Aos 15 anos, o irlandês deixou a escola e passou a trabalhar como aprendiz em uma empresa de engenharia na Inglaterra, para onde se mudou com sua mãe ao fim da II Guerra Mundial — seu pai deixou a Irlanda para atuar como policial em Londres durante o conflito. O trabalho foi sua porta de entrada para o teatro, construindo cenários para peças. Aprendeu na prática a arte da atuação em elencos amadores, antes de adquirir formação artística.

Talentoso, rapidamente conquistou espaço nos grandes teatros ingleses, especialmente no tradicional National Theatre. Ele foi laureado com um troféu Laurence Olivier, principal honraria do teatro inglês, e conquistou uma indicação ao Tony na Broadway, nos Estados Unidos.

Gambon também teve uma carreira prolífica no cinema. Com um tom de voz profundo e rouco, assumiu a narração de diversos filmes, como os dois de Paddington e o longa Ave,César!, dos irmãos Ethan e Joel Coen. Seus créditos no cinema e na TV somam mais de 170 títulos. Entre suas produções mais aclamadas estão O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante (1989), Assassinato em Gosford Park (2001) e O Discurso do Rei (2010).