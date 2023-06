A nova polêmica de J.K Rowling com a comunidade trans

Um novo capítulo do embate entre a escritora J.K Rowling e a comunidade LGBTQIA+ se desenrolou nessa semana. Na terça-feira, 6, a Oxfam Internacional, uma organização global sem fins lucrativos, publicou um vídeo em homenagem ao mês do orgulho LGBT, mas teve de tirá-lo do ar e reeditá-lo pela suposta semelhança de um personagem com a autora de Harry Potter.

No vídeo original, uma mulher ruiva e raivosa aparece vestindo um adesivo com a sigla terf, usada para designar feministas radicais trans-excludentes — e muito ligada a Rowling nos últimos anos, devido às suas declarações controversas em relação aos direitos da população trans.

Em um comunicado compartilhado nas redes sociais, a Oxfam negou que o desenho tenha sido inspirado na escritora. “Editamos o vídeo para remover o termo ‘Terf’ e lamentamos a ofensa que isso causou. Não houve intenção da Oxfam ou dos cineastas de que o vídeo retratasse qualquer pessoa em particular”, declarou a instituição.

O embate de Rowling com os transgêneros não é de hoje. Em 2020, ela foi acusada de transfobia depois de dizer que “se o sexo não é real, a realidade vivida pelas mulheres globalmente é apagada”. Mais recentemente, J.K usou as redes para se opor a uma proposta de lei escocesa que facilitaria o reconhecimento do gênero de pessoas trans. Na ocasião, ela alegou que a emenda prejudicaria “as mulheres mais vulneráveis da sociedade” e que homens poderiam fingir que são mulheres trans para ter acesso facilitado a possíveis vítimas de violência.