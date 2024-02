De ‘Pobres Criaturas’ a ‘Duna’: as estreias de fevereiro no cinema

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Último mês antes da cerimônia do Oscar — marcada para a noite de 10 de março —, fevereiro é uma época recheada de estreias aguardadas há muito tempo, tanto de longas indicados ao prêmio, quanto aqueles que quase chegaram lá, mas ficaram de fora da lista. Com a ajuda de um dia acrescentado ao mês pelo ano bissexto, então, o cardápio para os frequentadores das salas fica bem mais variado do que o usual, com sucessos de crítica internacionais para todos os gostos. Confira os destaques:

Pobres Criaturas

Quando: 1 de fevereiro

Segundo filme mais indicado ao Oscar 2024, em onze categorias, Pobres Criaturas é uma narrativa surreal filmada à moda antiga, com cenários alucinantes maciços e uma dose de fantasia comparável a mestres do gênero como Terry Gilliam, Tarsem Singh e Ken Russell. Dirigido pelo grego Yorgos Lanthimos, o filme retrata a jovem Bella Baxter (Emma Stone), que é trazida de volta à vida após receber o cérebro de um bebê. Descobrindo o mundo com olhos frescos, a protagonista parte em uma jornada de exploração e libertação despida de pudores ou convenções de seu tempo, o século 19.

A Cor Púrpura

Quando: 8 de fevereiro

Adaptação do livro homônimo de Alice Walker — levado ao cinema por Steven Spielberg em 1985 —, A Cor Púrpura traz a versão musical da história para as telas após anos de sucesso na Broadway. A história continua a mesma: Celie (Fantasia Barrino) vive no Sul dos Estados Unidos, traumatizada por anos de abuso do pai e do marido, que a separaram de sua irmã e filhos. Quando a cantora Shug Avery (Taraji P. Henson) a acolhe, porém, ela encontra força no apoio de um círculo próximo de mulheres afro-americanas. Os números musicais impressionantes revitalizam a história, assim como o elenco de peso, do qual faz parte Danielle Brooks, a indicada a melhor atriz coadjuvante.

Zona de Interesse

Quando: 15 de fevereiro

Indicado a cinco categorias do Oscar, Zona de Interesse é mais um enredo espinhoso de Jonathan Glazer, cineasta consagrado por longas como Reencarnação e Sob a Pele. Austero, o filme expõe o horror do Holocausto na II Guerra por um ângulo perturbador: o dos vizinhos do campo de concentração de Auschwitz, que levam uma vida alheia à tragédia perpretada pelos nazistas contra os judeus na vizinhança. Por meio de um romance entre um oficial nazista e a esposa de um comandante do campo, Glazer retrata a frieza e a complacência de seus personagens com o genocídio de milhões.

Ferrari

Quando: 22 de fevereiro

Retorno aguardado do cineasta Michael Mann, mestre da ação, Ferrari acompanha o pai da marca de automóveis, Enzo Ferrari (Adam Driver), durante o verão de 1957, quando a lendária empresa beirou a falência. Pressionado pelo iminente fracasso, ele decide apostar tudo na corrida Mille Miglia, antiga disputa ao longo de 1 600 quilômetros da Itália que deu origem ao conceito de Fórmula 1.

Garra de Ferro

Quando: 22 de fevereiro

Durante os anos 1980, os irmãos Kevin, David, Kerry e Mike Von Erich atingiram grande sucesso como lutadores profissionais da WWE. O êxito no ringue, porém, não foi refletido em suas vidas pessoais, e três dos quatro irmãos morreram antes de 1994 — um por causas naturais e dois por suicídio. Trágica, a história lida com rivalidades familiares, traumas hereditários e pressões da hiper masculinidade, e sua adaptação cinematográfica tem sido amplamente elogiada pelas atuações de Jeremy Allen White, Harris Dickinson e Zac Efron — que interpreta o único irmão sobrevivente.

Todos Nós Desconhecidos

Quando: 29 de fevereiro



Esnobado pelo Oscar, mas celebrado pelo BAFTA, Todos Nós Desconhecidos é uma história de fantasmas diferenciada por sua sensibilidade, que privilegia a intimidade sobre os sustos. Nela, o escritor Adam (Andrew Scott) começa a escrever um roteiro sobre sua infância, e assim se torna capaz de se comunicar com os pais mortos ao viajar para sua cidade natal. Ao mesmo tempo, ele desenvolve um relacionamento com o vizinho Harry (Paul Mescal), e deve encontrar um caminho entre a revisão do passado e a ânsia pelo futuro.

Duna: Parte 2

Quando: 29 de fevereiro

Continuação do épico de Denis Villeneuve lançado em 2021, o novo capítulo da saga Duna adapta a segunda metade do clássico de ficção científica escrito por Frank Herbert nos anos 1950. Agora, Paul Atreides (Timothée Chalamet) busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família, ao passo que enfrenta um dilema entre o bem de sua amada, Chani (Zendaya), e o destino do universo. Com a adição de atores como Florence Pugh e Austin Butler, o longa promete expandir a escala e a ação explosiva do antecessor, que o diretor considera apenas um “aperitivo”.

