Paul Mescal e Saoirse Ronan vivem romance distópico em ‘Intruso’

Intruso (Foe; Estados Unidos/Austrália/Reino Unido, 2023. Disponível no Amazon Prime Video)

Em algum canto do interior rural americano, o casal Junior (Paul Mescal) e Hen (Saoirse Ronan) leva uma vida pacata em meio à crise ambiental. Vivendo no final do século XXI, ambos têm um casamento infeliz em uma fazenda isolada, divididos pelos sonhos da mulher e o conformismo do homem — problemas para os quais a solução chega, enfim, com o iminente fim do mundo. Ele é convocado para testar uma possível ocupação humana fora do planeta, enquanto ela deve ficar em casa, consolada por uma réplica robótica do marido. Para a confecção do clone, entretanto, ambos passam por uma espécie de terapia de casal a fim de ensinar a criatura a ser homem de carne e osso. Sustentado pelo talento e carisma dos protagonistas, Intruso dribla comparações a Black Mirror por seu foco humano, mais dedicado a questionar convenções provincianas em torno do casamento do que a especular sobre a inteligência artificial — e se o melodrama ocasionalmente peca, as belas paisagens e as cenas românticas não falham.

