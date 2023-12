‘O 1º Duna foi um aperitivo, agora é o prato principal’, diz diretor

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O diretor Denis Villeneuve e os atores Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh e Austin Butler estiveram presentes na CCXP 2023 neste domingo, 3, para o painel de Duna – Parte Dois, sequência do aclamado filme de 2021 adaptado da obra de Frank Herbert. Para uma plateia eufórica, o elenco e o diretor adiantaram um pouco do que esperar do longa de ficção científica que chega aos cinemas brasileiros em 29 de fevereiro. E, para a alegria dos fãs presentes, o diretor exibiu os primeiros dez minutos de Duna 2, além de duas cenas extras – foi a primeira vez que as três sequências foram vistas por um público.

No painel, Villeneuve exaltou a excitação em retomar a história que é uma jornada épica envolta em romance, ambição e ação. “O primeiro filme foi um aperitivo e, agora, o segundo é o prato principal. Nesse segundo tem muito mais ação, complexidade emocional e um escopo maior com uma história de amor maior”, avisou o diretor.

Na cena inicial, Irulan Corrino (Florence Pugh) explica o que aconteceu com seu pai, o imperador Shaddam IV (Christopher Walken), após a queda da Casa Atreides. Em seguida, Paul (Timothée Chalamet) luta com um soldado. Em outra cena, considerada muito importante para o diretor segundo o próprio, Paul conta a Chani (Zendaya) sobre a água que existia no lugar de onde ele vem, em um clima de romance delicado. “Pessoas verão bem mais da Chani”, avisou sua intérprete. E por último, o protagonista prova para Stilgar (Javier Bardem) que é digno de ser um Fremen ao montar em um verme pela primeira vez. Em todas, os efeitos especiais são primorosos, com boas atuações.

A história de Duna

Baseado na obra de Frank Herbert, publicado em 1965, Duna segue a história de Paul Atreides (Timothée Chalamet), herdeiro de um duque da Casa Atreides em um futuro distante em que existe um império intergaláctico feudal em expansão, com planetários controlados por Casas Nobres que devem aliança à casta imperial da Casa Corrino. Quando Paul tenta transferir sua família para o planeta Arrakis, ele esbarra em um mundo que explora as complexas interações entre política, religião, ecologia, tecnologia e escolhas e consequências em alicerce às emoções humanas. Na saga, o protagonista encontra abrigo comunitário com Stilgar (Javier Bardem) e Chani (Zendaya).

Continua após a publicidade

O filme de Denis Villeneuve conquistou o público e a crítica após desconfiança devido à adaptação malsucedida de Duna de David Lynch, lançado em 1984. A nova versão transformou a história de Frank Herbert em uma viagem visual estupenda que alia beleza a um enredo complexo. A sequência tem previsão de estreia para 1 de março de 2024.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade