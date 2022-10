Filme narra história de homem que foi à guerra levar cerveja aos amigos

Operação Cerveja (Estados Unidos, 2022. Disponível na Apple TV+) Pouco depois de chegar ao Vietnã, em 1967, o americano Chickie Donohue (Zac Efron) passa a noite em uma trincheira com um vizinho de bairro. Logo percebe que nem tudo o que lhe foi contado sobre o conflito era verdade. Apesar de ser um ex-fuzileiro naval, Chickie não foi para a guerra como soldado, mas sim para entregar cervejas a seus amigos, como agradecimento e incentivo. A aventura, absurda e inocente, é adaptada da história real contada no livro de memórias do Donohue real, The Greatest Beer Run Ever (sem tradução no Brasil), e dirigida por Peter Farrelly. Pelos olhos de um civil, o espectador adentra os horrores do controverso conflito, enquanto o protagonista questiona suas crenças. Bem-humorado, é um filme sobre guerra, mas também sobre amizade, coragem e desilusão política.