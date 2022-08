A primeira imagem de Johnny Depp em filme após polêmico julgamento

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O primeiro projeto de Johnny Depp nos cinemas após a batalha jurídica contra a ex-esposa Amber Heard está a todo vapor. Foi divulgada nesta quarta-feira, 10, a primeira imagem do ator no filme francês Jeanne du Barry. O drama histórico acompanha a vida de Jeanne, também conhecida como Madame du Barry, jovem de classe trabalhadora que usou sua inteligência para subir na hierarquia social — o que inclui se envolver com o rei Luís VX, interpretado por Depp.

O longa-metragem começou a ser filmado no final de julho em Paris, na França, após o encerramento do julgamento em junho. Na prática, Depp saiu vencedor na disputa contra Heard. O júri considerou que o ator foi difamado pelo artigo escrito por Amber em 2018 para o jornal The Washington Post sobre violência doméstica.

Dirigido e estrelado pela cineasta francesa Maïwenn, que fará o papel de Jeanne, a produção está usando diversos pontos turísticos como o Palácio de Versalhes no longa. Jeanne du Barry é o primeiro grande papel de Depp em um filme desde Minamata, de 2020, no qual interpretou o fotógrafo de guerra W. Eugene Smith. No mesmo ano, o ator foi demitido da franquia Animais Fantásticos após perder o julgamento contra o jornal britânico The Sun, que o chamou de “espancador de esposas”.

Além de Depp, o elenco também conta com Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory e India Hair. Segundo a revista americana Variety, na França, a empresa Le Pacte distribuirá o filme e a Netflix licenciará a produção no país para ser exibida no streaming após a passagem pelos cinemas.