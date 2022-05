O que esperar do primeiro filme de Johnny Depp após escândalo

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Johnny Depp não estrela um grande filme desde o início de 2019 e culpa Amber Heard por ela destruir sua carreira após tê-lo acusado de violência doméstica. Os dois estão se enfrentando em uma briga nos tribunais da Virgínia, nos Estados Unidos. Apesar de se dizer vítima da cultura do cancelamento, o ator deve voltar as telas com uma produção francesa em breve — a primeira após o escândalo.

Segundo reportou a revista ScreenDaily, o novo filme de Depp será colocado em pré-venda em Cannes ainda este ano. Intitulado Jeanne Du Barry, o projeto é dirigido pela atriz e cineasta francesa Maïwenn e contará a história de Jeanne Bécu, mulher nascida na pobreza que subiu na hierarquia social após se tornar amante do rei Luís XV. Além de comandar a produção, a diretora também dará vida a Jeanne e contracenará com Depp, que ficou com o papel de Luís XV. Também conhecido como Luís, O Bem Amando, o monarca reinou por 59 anos, o mais longo da história da França, mas morreu como figura polêmica e impopular após acusações de corrupção.

O projeto foi divulgado pela primeira vez pelo site francês Satellifax e segundo a revista americana Variety, as gravações devem começar ainda este ano e devem ocorrer em pontos turísticos de Paris, principalmente no Palácio de Versalhes. Além de Depp e Maïwenn o elenco também deve contar com Louis Garrel, Pierre Richard e Noemi Lvovsky, segundo o Deadline.

Johnny Depp afirma ter sofrido boicote de Hollywood. O protagonista de Piratas do Caribe perdeu um caso judicial de difamação em 2020 após processar o tabloide britânico The Sun por uma matéria que o descrevia como “espancador de esposas” durante a época em que ele estava se divorciando de Amber Heard. Logo em seguida, o ator perdeu o papel do bruxo Grindewald na franquia Animais Fantásticos e, desde então, nunca mais apareceu nas telas.

Agora, Depp está processando a ex-esposa por difamação devido a um artigo publicado por ela em 2018 para o jornal The Washington Post sobre violência doméstica. Divorciados desde 2016, Heard acusa o ex-marido de tê-la agredido em diversos momentos do relacionamento. O julgamento está previsto para durar cinco semanas e em breve Heard deve dar o seu depoimento.