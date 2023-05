A nova empreitada milionária de Johnny Depp após escândalo com Amber Heard

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Johnny Depp vem tentando reconquistar seu lugar sob os holofotes depois do conturbado julgamento midiático com a ex-mulher e atriz Amber Heard, que o acusara de violência doméstica. O astro de Hollywood acaba de assinar um contrato de mais de 20 milhões de dólares (cerca de 98,47 milhões de reais na cotação atual) com a grife de moda e cosméticos Dior, segundo a revista americana Variety. É o maior acordo relacionado a fragrâncias masculinas na indústria.

A parceria da empresa francesa com o ator é longeva: em sua versão roqueira, ele é o rosto do perfume Dior Sauvage desde 2015. Quando Depp perdeu um processo por difamação contra o jornal britânico The Sun, em 2020, a grife foi pressionada a terminar a relação — mas, depois de vencer o julgamento por difamação contra Amber Heard, Depp passou a assistir uma retomada tímida do valor de sua imagem comercial. O acordo, além de lucrativo, deve ajudar a restabelecer sua imagem na indústria.

O valor do contrato de três anos de Depp supera o de outros grandes nomes do cinema que são parceiros de grifes cosméticas: Robert Pattisonson recebeu 12 milhões de dólares como porta-voz da fragância Dior Homme, enquanto Brad Pitt faturou 7 milhões como rosto do icônico Chanel Nº5. Outro exemplo é Chris Pine, cujo acordo com a Armani é avaliado em 4 milhões de dólares pelo mesmo período de três anos.

No último ano, o ator já apostou na carreira musical e atacou de artista. Em breve, estreará um novo filme no cinema europeu: após 3 anos afastado das telas, retorna com a produção francesa Jeanne Du Barry, que será exibida na sessão de abertura do Festival de Cannes em 16 de maio. Há rumores ainda de que o ator voltará ao papel de Jack Sparrow na saga Piratas do Caribe.