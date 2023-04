A tentativa de retorno ao estrelato de Johnny Depp no Festival de Cannes

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após 3 anos afastado das telas, o ator Johnny Depp retorna ao cinema com grande pompa. Seu próximo filme, o francês Jeanne Du Barry, será exibido na sessão de abertura do Festival de Cannes em 16 de maio. A volta acontece após uma batalha legal que começou em 2016, quando Amber Heard, sua ex-esposa, pediu o divórcio e o acusou de agressão. Ao longo de múltiplos processos judiciais, Depp foi reconhecido como agressor pela Justiça Britânica, mas sua espetacularizada passagem pelos tribunais em 2022 — quando o júri americano definiu ambas as partes como culpadas por difamação — parece ter restaurado sua figura pública.

Desde então, Depp tem recebido láureas de muitos de seus colegas de profissão. A cantora e empresária Rihanna o homenageou na última edição do show de desfile de sua marca de lingerie, o Savage X Fenty Vol. 3, distribuído pelo Prime Video. Já no Video Music Awards 2022, premiação da MTV, o ator fez uma participação especial surpresa. Sua aposta em Cannes, no entanto, é a mais concreta evidência de seu retorno à indústria cinematográfica. Desde que deixou a franquia Animais Fantásticos, da qual era o principal vilão, ele tem se dedicado a títulos de pouco sucesso tanto em crítica quanto em público.

Apesar de ter caído em desgraça por boa parte dos últimos anos, Depp conseguiu também a proeza de ter cultivado uma ávida legião de fãs, que transformou suas idas ao tribunal em tapetes vermelhos — e, a internet, em infindável discussão. A presença online de seus admiradores é tanta que na edição de 2022 do Oscar, quando a Academia criou a categoria “Favorito dos fãs”, votada pelo público, o filme O Fotógrafo de Minamata, estrelado por Depp, chegou ao terceiro lugar do palanque. O longa estreou nos EUA dois anos após sua première no Festival de Berlin e arrecadou mero 1,7 milhão de dólares com um orçamento de 11 a 13 milhões.

Jeanne Du Barry é dirigido pela atriz e cineasta Maïwenn e narra a ascensão e queda de Jeanne Vaubernier, filha ilegítima de uma pobre costureira, que subiu na corte de Luís XV até se tornar a amante oficial do monarca, vivido por Depp. O filme ainda não tem previsão de estreia no Brasil.